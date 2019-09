Am Samstag geht es in der Meisterschaft zu Hause gegen die Austria weiter, das ist zugleich die Generalprobe für das Spiel des Jahres in der „Königsklasse“ bei Titelverteidiger Liverpool am 2. Oktober. „Wir haben zwei Hürden gut genommen mit dem Sieg gegen Genk und dem Unentschieden gegen den LASK. Wir müssen jetzt weiter an unsere Grenzen gehen, dass wir auch da das Bestmögliche rausholen“, sagte der im Sommer vom FC Sevilla gekommene Verteidiger.