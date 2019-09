Bei einem Luftangriff auf eine Hochzeitsfeier in Afghanistan sind in der Provinz Helmand offenbar 40 Zivilisten ums Leben gekommen, darunter auch Kinder. Das teilten am Montag übereinstimmend Anwohner und Lokalpolitiker mit. Der Gouverneur von Helmand erklärte lediglich, bei der von „afghanischen Spezialkräften“ ausgeführten Attacke seien 14 Taliban-Kämpfer und sechs Ausländer getötet worden.