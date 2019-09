Am Vormittag war bei der Rettung der Notruf eingegangen. Die 50-Jährige war in Neuwaldegg zum Pilzesammeln aufgebrochen, dabei offenbar gestürzt und einen Abhang hinuntergefallen. Bei dem Sturz zog sich die Frau eine schwere Verletzung am Bein zu und konnte - nicht zuletzt aufgrund ihrer starken Schmerzen - weder vor noch zurück.