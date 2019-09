Wiener Talente erobern Hamburgs sündige Meile

Hamburg bezeichnet man ja gerne als „Das Tor zur Welt“. Die Reeperbahn ist auf jeden Fall das Tor in eine ganz andere Welt. Ist sie bei tags eine ganz normale Straße auf der sich ein paar GoGo-Clubs konzentrieren, so erstrahlt sie in der Nacht in grellem Neon-Licht, voll Menschen mit guter Laune, laute Musik dröhnt aus allen Ecken und fast jeder Passant hält eine kleine Flasche Astra in der Hand. Gegen die Reeperbahn ist das Wiener Bermuda Dreieck wohl eher ein Kindergeburtstag, Hamburgs sündige Meile ist also nicht umsonst die bekannteste Vergnügungsstraße der Welt.