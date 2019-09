Nicht schlecht staunte eine Linzer Ehepaar (58 und 59 Jahre alt), als es beim gemeinsamen Frühstück von der Post zwei Pakete erhielt, welche eigentlich zwei langersehnte Kleider, die via Internet in den Niederlanden bestellt worden waren, enthalten sollten. Bereits bei der Übernahme der Pakete wunderte sich das Paar, dass eines sehr schwer war. Das ursprünglich geplante gemütliche Frühstück war schnell vorbei und der Schrecken groß, als sich herausstellte, dass sich in einem der Pakete wohl die beiden Kleider, im zweiten jedoch rund 24.800 Stück Ecstasy-Tabletten im Wert von etwa 500.000 Euro befanden.