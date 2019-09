Riesige Rauchschwaden, ein Großeinsatz der Rettungskräfte - und allem Anschein nach ein Todesopfer: In einem Supermarkt in St. Jodok am Brenner in Tirol war es Montagmittag zu einer Explosion gekommen. Dabei wurde laut „Krone“-Informationen eine Frau unter den Trümmern begraben, elf weitere Menschen sind teils schwer verletzt. Ein Passant hatte noch versucht, die ältere Dame, die eine der Wohnungen oberhalb des Supermarktes bewohnte, zu retten - doch ohne Erfolg. Die Chance, die Frau lebend zu bergen, dürfte mittlerweile äußerst gering sein. (Anm.: Erste Berichte über eine angebliche Bergung eines Todesopfers wurden seitens der Einsatzkräfte nicht bestätigt.)