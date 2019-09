In seinem am Montag erschienenen neuen Buch „Was jetzt auf dem Spiel steht“ beklagt Gorbatschow, dass es nach der maßgeblich von Moskau unterstützten deutschen Einheit heute wieder Feindbilder wie zu Zeiten des Kalten Krieges gebe. In den Beziehungen zwischen Russland und dem Westen fehle die Bereitschaft, einander zu verstehen.