Nach dem Gewaltverbrechen gegen eine 85 Jahre alte Pensionistin in Thomasberg bei Edlitz in Niederösterreich vor einer Woche liegt nun das Ergebnis der Obduktion vor. Wie berichtet, hatten Ermittler am Kopf des Opfers Anzeichen stumpfer Gewalt festgestellt - dies war laut Ermittlungsergebnis jedoch nicht todesursächlich. Vielmehr war die 85-Jährige gewaltsam erstickt worden, und zwar mit einer Plastikfolie.