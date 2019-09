Wie geht es den Österreichern aktuell? Was bewegt das Land wirklich, was brauchen die Menschen und welche wichtigen Anliegen beschäftigen die Bevölkerung? Wir wollten es vor der Wahl ganz genau wissen - und haben die Politiker damit konfrontiert. Gemeinsam mit dem Institut Integral, das 1500 Österreicher ab14 Jahren befragte, gibt die „Krone“ Einblicke in die verschiedenen Lebenswelten der Menschen und macht ihre (teils) unterschiedlichen Bedürfnisse sichtbar.