Nach der Trennung von Liam Hemsworth war Miley das wohl zu viel des Guten. „Es ging von 0 auf 60 und sie wollte die Handbremse ziehen“, so der Insider weiter. „Es war überraschend, dass sie die Dinge so abrupt beendete, aber es musste so geschehen. Sie kam gerade aus ihrer Ehe und Miley bekam das Gefühl, es mit Kaitlynn zu überstürzen.“