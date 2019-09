Nach Rathausplatz, Ballhausplatz und Kärntner Straße hat nun auch die Mahü ihre Poller. Die Bauarbeiten dauern in etwa fünf Wochen. Ab 7. Oktober muss die Fahrbahn aufgerissen werden, weil die Bodenplatten verstärkt werden. Kfz- und Zulieferverkehr werden deshalb bis Mitte November in die angrenzenden Gassen umgeleitet. Dann ist die Zufahrt nur noch in Schlangenlinie möglich.