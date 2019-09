Das iPhone 11 Pro - wir haben die 256-Gigabyte-Version für 1320 Euro getestet - kommt mit 5,8 Zoll Diagonale und ist damit für heutige Verhältnisse angenehm handlich. Das OLED-Display löst mit 2436 mal 1125 Pixeln auf und kann HDR, ja sogar Dolby Vision. Im Test erwies es sich als angenehm hell und farbstark, ließ sich seitlich gut ablesen und war reaktionsfreudig. Auch an Schärfe und Schwarzdarstellung gibt es nichts zu mäkeln. Hier hat Apple in Summe ein exquisites Display verbaut. Nur die breite Einkerbung für die Frontkamera ist nicht gar so schön, das löst manch Rivale subtiler.