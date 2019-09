Der Sommer geht, der Herbst kommt. Die Tage werden kürzer und langsam schleicht der Alltag in unser Leben zurück. Trotz fallender Temperaturen bietet sich der Herbst für jede Menge Freizeitaktivitäten draußen in der Natur, aber auch in den eigenen vier Wänden an. Ob romantische Waldspaziergänge, Kastaniensammeln mit den Kindern oder Pilze sammeln für das selbstgekochte Abendessen: Wir wollen wissen, wie unsere Leser die bunte Jahreszeit verbringen. Schicken Sie uns Ihr schönstes Herbstfoto und bei Abdruck in der „Krone“ wird dieses mit 55 Euro Leserreporterhonorar prämiert!