„Drahtseilakt“ auf der Alm! Am Sonntag in den frühen Nachmittagsstunden wurde die Freiwilligen Feuerwehr Turnau zu einer Tierbergung auf der Graualm alarmiert. Auftrag der Mannschaft bzw. des Materialtransport war es, im unwegsamen Almgelände eine Kuh zu bergen. Nachdem der erste Bergeversuch die Kuh aus der Schlucht zu bekommen, in der sie sich vermutlich seit einigen Tagen befand, misslungen war, wurde beschlossen, dass das unverletzte Tier mittels Seilbahn gerettet wird. Dies führte zum gewünschten Erfolg, das unversehrte Tier konnte letztlich an den Besitzer übergeben werden.