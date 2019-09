Frau hat mit Fillern Dicke der Lippen verdreifacht

Schönheit liegt ja bekanntlich im Auge des Betrachters. Die 22-jährige Bulgarin Andrea Emilova Ivanova betrachtet vor allem ihre Lippen. Die Studentin hat sich ihren „Schmollmund“ nämlich bereits 15 Mal aufspritzen lassen. „Ich war bereits in dutzenden Schönheitskliniken in meiner Heimatstadt Sofia und habe alle möglichen Filler in meinen Lippen“, beschreibt Ivanova in der bulgarischen Presse. Diese Beharrlichkeit hat sich in ihren Augen bezahlt gemacht: „Ich fühle mich sehr gut und glücklich. Dicke Lippen sind ein Fashion-Trend in Bulgarien im Moment.“