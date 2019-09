Vor allem im östlichsten Bundesland brachten die vergangenen Jahre einen kräftigen Schub bei der Errichtung neuer Anlagen zur sauberen Stromerzeugung. Hört man sich derzeit in der Bevölkerung um, spiegeln die Bürgerreaktionen die Einstellung zur Windenergie eindeutig positiv wider. 86 Prozent der Burgenländer wünschen sich einen weiteren Windkraftausbau in ihrer Region, wie eine aktuelle Umfrage zeigt. 52 Prozent schätzen diesen Umstand sogar als wichtige Grundlage für eine verbesserte Lebensqualität. Die von einer klaren Mehrheit der Bürger unterstützte Entwicklung setzt sich fort. Eröffnet wurde nun der in Mönchhof und Halbturn liegende Windpark Edmundshof - betrieben von den Firmen ImWind und Püspök. Die moderne Anlage kann 36.000 Haushalte mit Strom versorgen.