Ein Smartphone „so unglaublich wie das Galaxy Fold, bedarf wie kein anderes einer besonderen Pflege“. Darauf macht Hersteller Samsung in einem Video zu seinem Falt-Handy aufmerksam. Nutzer sollten das Gerät demnach nur „sanft berühren“ und keinen „exzessiven Druck“ ausüben, wie es in einer Fußnote heißt - was das allerdings bedeutet, erläutert das Unternehmen nicht.