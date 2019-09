Viele Schulleiter wollen sich den Ärger und Aufwand ersparen, was etwa im Bundesland Salzburg immer öfter der Fall ist. So ist es derzeit nötig, für ein Klassenfoto eine gesonderte Einverständniserklärung der Eltern einzuholen. „Sowohl für die Fotografie als auch wenn der Schulfotograf die Fotos dann direkt an die Eltern zuschickt - darüber muss man die Eltern informieren, dass diese Daten veröffentlicht werden“, erklärte die Leiterin des Präsidialbereichs in der Bildungsdirektion Salzburg, Eva Hofbauer, gegenüber dem ORF.