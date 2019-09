In der EU gilt „Roam like at home“

Innerhalb der EU und auch für Norwegen, Liechtenstein und Island gilt das Prinzip: „Roam like at home“. Das bedeutet, dass das im jeweiligen Handytarif inkludierte Datenvolumen mit möglichen Einschränkungen auch außerhalb Österreichs genutzt werden kann, erinnert die AKNÖ.