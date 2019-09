Interne Prüfung von Straches Spesenabrechnungen

Nepp, der nach der Ibiza-Affäre Johann Gudenus als Landesparteiobmann in Wien nachgefolgt war, gab daraufhin eine interne Sonderprüfung der Causa in Auftrag, bestätigten die FPÖ mittlerweile via Aussendung. „Bei der Wiener FPÖ ist vor rund zwei Wochen eine Medienanfrage eingegangen, die uns zur Überprüfung der Sachlage veranlasst hat“, so der Landesparteisekretär der Wiener FPÖ, Michael Stumpf. Diese Sonderprüfung fände aktuell statt.