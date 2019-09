„Seien wir ehrlich, wenn wir wüssten, dass die Welt untergeht, würden wir dabei nicht alleine sein wollen“, teilte das US-Unternehmen in einem Blog-Eintrag mit. Die im Vertikalformat mit den Schauspielern Angela Wong Carbone, Jordan Christian Hearn and Shea Gabor gedrehte Reality-Serie „Swipe Night“ soll demnach für US-Nutzer ab dem 6. Oktober jeden Sonntagabend in der App verfügbar sein. Sie zeige eine Gruppe von Freunden, die mit dem Ende der Welt und schicksalsträchtigen moralischen Entscheidungen konfrontiert seien.