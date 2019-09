Gleich zweimal an einem Tag hat die Polizei in Deutschland am Sonntag einen Autolenker mit mehr als drei Promille aus dem Verkehr gezogen. Gegen 19 Uhr stellte eine Streife der Autobahnpolizei Kaiserslautern bei dem 56-Jährigen im Zuge einer Kontrolle an der Ausfahrt Kaiserlautern-West ein Atemalkoholwert von 3,15 Promille fest. Einen Führerschein konnte der Mann nicht vorweisen. Schnell war klar, warum …