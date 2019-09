Weite Flanke von Rechts, von der Strafraumgrenze übernimmt er Volley und versenkt den Ball in den Maschen: Franck Ribery hat am Sonntag erstmals für seinen neuen Klub Fiorentina getroffen. Beim Auswärts 2:2 gegen Atalanta traft der Franzose in Minute 65 zum zwischenzeitlichen 2:0 für die Gäste. Das Tor sehen Sie hier im Video (oben).