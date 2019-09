Gäste wurden in Hotel am Strand „eingesperrt“

Schon vor der offiziellen Pleite waren die Auswirkungen innerhalb der Touristikbranche bereits deutlich zu spüren: In Tunesien zum Beispiel wollte ein Hotel am Sonntag Gäste nicht abreisen lassen - und versperrte diesen sogar die Ausgangstore. Sie mussten den im Zuge der Pauschalreise vorab längst bezahlten Aufenthalt vor Ort noch einmal begleichen, weil das Management befürchtete, dass Veranstalter Thomas Cook die Rechnung nicht begleichen kann.