Paris St. Germain hat in der französischen Fußball-Meisterschaft dank Superstar Neymar den fünften Sieg im sechsten Spiel geholt. Der Brasilianer erlöste den zuletzt mit einem 3:0-Sieg gegen Real Madrid in die Champions League gestarteten Ligue-1-Titelverteidiger am Sonntagabend im Auswärtsduell mit Olympique Lyon mit dem entscheidenden Treffer erst in der 87. Minute.