Neueste Umfrage prognostiziert Platz 2 für die SPÖ

Und doch scheint die Reihung der Parteien am kommenden Sonntag weitgehend festzustehen. In eine aktuelle Umfrage des Meinungsforschers Peter Hajek im Rahmen der Elefantenrunde der Privatsender kommt die ÖVP auf 34 Prozent, die SPÖ liegt auch in dieser Erhebung bei 22 Prozent. Die FPÖ landet mit 20 Prozent auf dem dritten Platz. dahinter folgen mit 13 Prozent die Grünen, die NEOS kommen in der Umfrage auf acht Prozent. Der abermals angriffige Pilz konnte mit seiner Liste JETZT zwar zulegen - aber zwei Prozent sind noch immer deutlich unter der Hürde für den Einzug ins Parlament.