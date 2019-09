8:0 Torschüsse für KAC nach fünf Minuten, mit 15:3 ging es in Pause eins - die Bulls waren im Startdrittel nicht vorhanden und wurden bitterst vorgeführt. Einziger Aktivposten: Der statt Lamoureux aufgestellte Herzog. Der Zeller war Retter in höchster Not, hielt bei seinem Liga-Saisondebüt die McIlvane-Crew im Salzburger Unspiel. Und war schon Held der Bulls. Auf die nach 26 Minuten niemand einen Cent gesetzt hätte. Nachdem ein Tor von Manuel Geier zu Recht (Stock über Lattenhöhe) aberkannt worden war, Harand mit einem abgefälschten Schuss endlich Herzog bezwungen hatte.