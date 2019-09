Ein 45-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems fuhr am 22. September gegen 18.45 Uhr mit seinem E-Bike bei einer Radausfahrt mit Freunden von Steinbach am Ziehberg Richtung Micheldorf. Im Bereich einer Rechtkehre im Gemeindegebiet von Micheldorf rutschte ihm das Vorderrad weg. Er stürzte und prallte gegen eine Leitschiene. Der 45-Jährige wurde unbestimmten Grades verletzt und ins LKH Kirchdorf eingeliefert.