Am Fahrzeug entstand Totalschaden. Die Gerlosbundesstraße war im Bereich der Unfallstelle für ca. 45min total gesperrt und für weitere 45min erschwert passierbar. Im Einsatz standen der Notarzthubschrauber, das Rote Kreuz, die Feuerwehren von Hainzenberg, Gerlos und Zell am Ziller, die Straßenmeisterei sowie die Polizeipatrouillen von Zell am Ziller und Ried.