Es waren äußerst kritische Worte, die Caritas, Greenpeace, Vier Pfoten, Amnesty International, Diakonie und das Rote Kreuz vor einigen Wochen via Brief an die Parteichefs geschickt haben: Österreich sei „zwar grundsätzlich eine liberale Demokratie“, es habe zuletzt aber „klare Tendenzen gegeben, (...) Teilhabe der Zivilgesellschaft an politischen Entscheidungsprozessen einzuschränken“. Deshalb wurden die Parteien in dem Schreiben aufgefordert, sich zu den Hilfsorganisationen und deren Arbeit zu bekennen - die „Krone“ berichtete. Nun sind die Antworten eingetrudelt.