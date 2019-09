Feuerwehrmänner müssen körperlich topfit sein! „Burpees for Cancer“ nennt sich eine Aktion, die das eindrucksvoll beweist – und gerade in Floriani-Kreisen um sich greift. Was muss getan werden? Die Kameraden müssen in voller Montur und mit „schwerem Atemschutz“ (der wiegt immerhin um die 30 Kilo) eine Minute lang so viele „Burpees“ machen wie sie schaffen. Diese in Sportlerkreisen gefürchtete Übung kombiniert Kniebeugen, Liegestütz und einen Strecksprung. Die Aktion wird auf Video aufgenommen und in sozialen Netzwerken gepostet. Für jedes Video macht eine Firma 20 Euro locker – das Geld fließt in die Krebsforschung.