Die Verlängerung erhitzte aber in den vergangenen Wochen die Gemüter. Der Grund: An der Berchtesgadner Straße soll eine neue, zusätzliche Haltestelle entstehen. Damit würde jene in der Birkensiedlung – die derzeitige Endstation der Linie 5 – nur noch von jedem zweiten Obus angefahren.