Österreichs Judoka haben sich beim Grand Prix in Taschkent bravourös in Szene gesetzt. Die Tirolerin Bernadette Graf gewann am Sonntag in Taschkent in der Gewichtsklasse bis 78 Kilogramm, Stephan Hegyi (+100 kg) wurde Dritter. Am Samstag hatte Kathrin Unterwurzacher die Klasse bis 63 kg gewonnen, Shamil Borchashvili (-81 kg) war Dritter.