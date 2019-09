315,8 Millionen Euro Extra-Reserven in OÖ

In der gut wirtschaftenden OÖGKK haben sich so (Ende 2018) 315,8 Millionen EuroExtra-Reserven angehäuft. Diese allgemeine Rücklage sollte nach den ursprünglichen Plänen der Kassenfusionierung vom Mai 2018 eigentlich in der Verfügungsmacht der Landesstelle Oberösterreich bleiben.