„Er ist nackt ganz nahe an den Kindern vorbeigeschwommen, als ich den Bademeister geholt habe, hat er sich in der Umkleide versteckt“, so Maria Burgstaller (61) aus Braunau in Oberösterreich. Die Triathletin trainierte im Braunauer Hallenbad, als ein Bosnier (61) mit erigiertem Penis und aufgezogenem Kondom seine Runden drehte ...