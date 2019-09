Die neuen brisanten Details, die ein TSD-Insider der „Krone“ nach dem Runden Tisch verriet, sorgten am Sonntag natürlich für Gesprächsstoff. Wie berichtet, sei es unter der alten Führung drunter und drüber gegangen. Demnach sollen Asylanten (Personen, die einen positiven Asylstatus haben) und Asylwerber als Security-Personal in einigen Heimen gearbeitet haben – was zu Problemen geführt hat. Weil sich zum Beispiel ein Somalier von einem Iraker nichts sagen lässt. Dass Asylwerber gar nicht arbeiten dürfen, kommt noch erschwerend hinzu. Doch das müssen ohnedies die Gerichte klären.