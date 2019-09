Im Jahr 1946 geboren, im Alter von 25 promoviert, 1990 mit einem Labor selbstständig gemacht und vor einigen Jahren ging es dann in die verdiente Pension – die Pathologin, die anonym bleiben möchte (Name der Redaktion bekannt) kann beim Gedanken, wieder als Ärztin zu arbeiten, nur lachen. Und trotzdem kam ein Anruf mit einem Jobangebot. „Ich wurde am Telefon gefragt, ob ich Interesse hätte an einem Oberarzt-Posten in einem Krankenhaus, das nicht genannt wurde“, so die 73-Jährige zur „Krone“. „Die einzige Voraussetzung wäre das Fach der Molekularpathologie gewesen.“