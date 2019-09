Herrscht bei der Inlandspolitik Einigkeit, so gehen die Meinungen in Sachen EU auseinander: Sieben von zehn Österreichern fordern, dass wir unsere Interessen in Europa stärker vertreten. Eine ähnlich hohe Zahl will aber auch, dass die EU stärker auf die Einhaltung der Regeln in den Mitgliedsstaaten achtet. Vereinfacht: eine starke europäische Gemeinschaft – ja bitte, so lange Österreich seine eigenen Regeln hat.