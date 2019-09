Auf dem Areal der Kärntner Abfallbewirtschaftung im Osten von Klagenfurt ist am Sonntagnachmittag ein Feuer ausgebrochen. Eine Lagerbox war in Brand geraten. „Die aus dem Gelände aufsteigende Rauchsäule war weithin zu sehen“, so Einsatzleiter Wolfgang Germ Berichte von Online-Medien. Der Brand sei rasch unter Kontrolle gebracht worden, wie Germ sagte. Verletzt wurde niemand.