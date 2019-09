Glückwünsche an Hitler-Geburtstag „ohne Hintergedanken“

Die Funktion als Gemeinderat in seiner Heimat Blindenmarkt im Bezirk Melk möchte der Suspendierte als „leidenschaftlicher Blindenmarkter“ jedenfalls weiter ausüben. Eine Veranlassung, das Facebook-Posting vom 20. April 2014 - den Stein des Anstoßes in der Causa - zu löschen, sah Huber auch am Sonntag nicht. Er habe den Eintrag „ohne Hintergedanken verfasst“. Huber richtete in dem sozialen Netzwerk Glückwünsche „an jene, die heute Geburtstag haben“ - Adolf Hitler wurde am 20. April 1889 geborgen.