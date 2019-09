Reisebüroverordnung schützt Verbraucher

In Österreich hat der älteste Reisekonzern der Welt eine Zweigniederlassung, die laut Reisebürosicherungsverordnung gegen Insolvenz abgesichert ist. Sollte es zu Problemen kommen, kann man sich an den Abwickler AWP P&C S.A. in Wien wenden - darauf weist der Verbraucherschutzverein (VSV) von Peter Kolba hin. Bei Pauschalreisen, also beispielsweise gemeinsam gebuchtem Flug und Hotel, beziehungsweise bei verbundenen Reiseleistungen hat man Anspruch darauf, ohne Kosten sicher wieder in die Heimat zurückbefördert zu werden, so Kolba.