Es sei jedenfalls im Interesse der Stadt Wien, dass Grundstücke in Gebieten wie jenem rund um die Hosnedlgasse hauptsächlich für Gewerbe- und Industrieunternehmen vorgesehen sein sollten. In vielen Wohngebieten und auch in inneren Bezirken gebe es ähnliche Glaubenseinrichtungen, die genehmigt seien. Warum jedoch einige Betreiber wie jene der Einrichtungen in Donaustadt, Simmering oder auch Floridsdorf auf Industriegebiete am Stadtrand ausweichen, konnte Cech nicht beantworten.