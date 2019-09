Kind nur leicht verletzt

Die beiden kollidierten, der einheimische Biker zog sich dabei schwere Gesichtsverletzungen zu. Glimpflicher endete der Unfall für das Mädchen, so die Polizei: „Die Fahrradfahrerin verletzte sich leicht an der rechten Schulter.“ Beide wurden mit der Rettung in das Bezirkskrankenhaus Kufstein gebracht.