Warum passt der Stadionwald so genau in die Zeit?

Das habe ich mich auch oft gefragt, und es ist fast schon unheimlich. Aber es muss einen Grund haben, dass ein Projekt, das sich von der Idee bis zur Realisierung über drei Jahrzehnte zieht, für das ein österreichischer Künstler, Max Peintner, den Anstoß gegeben hat und das auch tatsächlich in Österreich stattfindet, in Zeiten von Klimawandel und Amazonas-Inferno Wirklichkeit geworden ist.