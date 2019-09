Bereits in zwei Wochen könnte Marquez in Thailand den Gewinn seines sechsten Titels in der MotoGP rechnerisch fixieren. Holt er in Buriram zwei Punkte mehr als Dovizioso, ist ihm sein insgesamt achter WM-Erfolg nicht mehr zu nehmen. Der 26-jährige Katalane holte in Alcaniz seinen achten Saisonsieg und den in insgesamt 52. in der Königsklasse der Straßen-Weltmeisterschaft.