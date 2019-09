Im oberösterreichischen Bad Goisern ist am Sonntag gegen 2 Uhr früh ein Jugendlicher von einem Fußweg abgekommen und einen steilen Abhang in den Stambach hinunter gestürzt. Weil es dem durchnässten und leicht unterkühlten 16-Jährigen nicht mehr gelang, zurück auf die Straße zu klettern, klammerte er sich mitten im Steilhang an einen Dornenbusch und rief um Hilfe.