Der 29-Jährige war nach der Trennung nach Australien zu seinem Bruder Chris geflüchtet und hatte Cyrus in einem ersten Statement „Gesundheit und Glück“ gewünscht. Cyrus und Hemsworth hatten sich 2012 verlobt, trennten sich aber kurz danach. 2015 näherte sich das Paar wieder an, kam schließlich erneut zusammen und heiratete kurz vor Weihnachten 2018. Fans vermuten, dass Cyrus‘ neue Single „Don‘t Call Me An Angel“ auf ihre Beziehung zu Hemsworth anspielt.