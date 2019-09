„Habe ein professionelles Verhältnis mit Kurz“

Wie ein solches mit ÖVP-Chef Sebastian Kurz ablaufen könnte bzw. wie das Verhältnis zwischen den beiden Parteichefs ist - nach all den emotionalen Begegnungen in den letzten TV-Duellen? Rendi-Wagner betont zum wiederholten Mal, dass sie mit dem ÖVP-Frontmann „ein professionelles“ Verhältnis habe. Allerdings seien vertrauliche Vieraugengespräche, deren Inhalt wenig später in einigen Medien zu lesen gewesen sei, und auch die politische Positionierung Gründe dafür, dass es um Rendi-Wagners Vertrauen in Kurz nicht so gut bestellt zu sein scheint.