„Ihr kommt an der Botschaft der Jugend nicht mehr vorbei!“

Auf dem Jugendgipfel werden Vorschläge für den Kampf gegen den Klimawandel erarbeitet, die dann am Montag dem großen Klimagipfel der Staats- und Regierungschefs vorgelegt werden. Motto: „Ihr kommt an der Botschaft der Jugend nicht mehr vorbei!“ An den US-Präsidenten, der den menschengemachten Klimawandel leugnet, haben sie in Abwandlung seines Slogans die Botschaft gerichtet: „Make the earth great again“!