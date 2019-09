Damals übernachtete sie im Haus von Epsteins Freundin Ghislaine Maxwell in London. In einem Nachtclub wurde sie Prinz Andrew vorgestellt. Als Giuffre später in der Nacht mit Epstein und Maxwell im Auto saß, „sagte Ghislaine: ,Andrew kommt auch mit zum Haus. Ich will, dass du das mit ihm machst, was du auch mit Epstein machst‘“, so Giuffre in der Reportage „Dateline“ des US-Senders NBC.